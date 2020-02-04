Россия призвала Турцию строго выполнять Сочинские соглашения по Идлибу

Россия призывает Турцию строго выполнять Сочинские соглашения по Идлибу. В настоящее время поступает информация о развертывании турецких войск на этой территории, сообщил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Поступает информация о развертывании турецких войск в идлибской зоне, о начале боестолкновений между ними и подразделениями сирийской армии. Наши военные отслеживают эту ситуацию», - подчеркнул он.

Глава МИД РФ уточнил, что, по данным РФ, о которых уже сообщал Генеральный штаб, «турецкие военные выдвигались на определенные объекты внутри идлибской зоны деэскалации, не предупредив об этих передвижениях».

«Поэтому мы не смогли сообщить об этом сирийской армии. Удары были нанесены, турецкая сторона грозит ответными мерами. Это все весьма печально», - отметил Лавров.

Он добавил, что сотни боевиков из Идлибской зоны деэскалации в Сирии перемещаются в Ливию, чтобы участвовать в боевых действиях.

Кроме того, отметил Лавров, Турция не смогла выполнить ряд ключевых обязательств для решения проблем Идлиба, а также отмежевать оппозицию от боевиков.

«Еще одна причина такого положения (в Идлибе - прим. ред.) заключается в том, что внутри идлибской зоны не была создана 10-20-километровая демилитаризованная полоса. Об этом мы тоже напомнили нашим турецким партнерам», - сказал Лавров в интервью «Российской газете».

Глава МИД РФ сообщил также, что будет продолжаться выполнение всех пунктов тех решений, которые принимали президенты РФ и Турции.

Президент РФ Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры в Сочи 22 октября 2019 года. Российский лидер призвал запустить широкий диалог между курдами и правительством Турции.