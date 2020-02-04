Россияне в масках собрались в аэропорту Уханя для эвакуации

Граждане России, ожидающие в аэропорту китайского Уханя эвакуации на Родину, публикуют фотографии в соцсетях и делятся своими ощущениями.

© Посольство России в Китае

«Мы добрались до аэропорта часа два назад. Сзади и спереди огромная очередь до терминала. Во всем аэропорту "масочный" режим. Работники аэропорта в спецодежде. Она включает в себя защитный комбинезон, бахилы, защиту для глаз и маску», - рассказала «Звезде» Виктория.

© Посольство России в Китае

По ее словам, посольство РФ в Китае очень хорошо организовало эвакуацию российских граждан.

© Посольство России в Китае

«Нам не приходилось добираться самостоятельно, все спланировано грамотно и четко. Добрались раньше, чем предполагалось. Стоим перед посадкой в очереди. Нас проинструктировали, Посольство даже организовало для нас стол с перекусом, с русскими лакомствами. Спасибо большое за слаженную работу», - добавила она.

© Посольство России в Китае

Ранее сообщалось, что первый самолет Воздушно-космических сил России совершил посадку в аэропорту китайского города Ухань провинции Хубэй. На борту воздушного судна находятся медики и вирусологи Минобороны. В пути российские граждане, решившие вернуться на родину из-за вспышки коронавируса в Китае, будут обеспечены средствами индивидуальной защиты и необходимыми лекарствами.

В операции по эвакуации россиян из охваченных коронавирусом районов Китая будут задействованы пять Ил-76МД.