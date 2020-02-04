Чемпион по паратриатлону без рук и ног стал разносчиком еды

Пользователи соцсетей Екатеринбурга второй день обсуждают сенсационные видеокадры, сделанные в одном из торговых центров у пунктов общественного питания. На них запечатлен довольно необычный курьер сервиса доставки еды. На молодом человеке надета традиционная униформа желтого цвета, за плечами висит стандартный для разносчиков рюкзак, но вместе ног у мужчины - современные спортивные протезы, а руки и вовсе отсутствуют.

© astashov88, Вконтакте, nemodurov, twitter

Видеозаписи привлекли внимание СМИ, и расследование журналистов показало, что необычным курьером является российский чемпион по паратриатлону Михаил Асташов. Как сообщило издание «Евроспорт», параспортсмен таким образом хочет заработать средства, чтобы попасть на Паралимпиаду-2020 в Токио, в которой он хочет принять участие.

© astashov88, Вконтакте, nemodurov, twitter

Видеозаписи оказались не постановочными. При обращении представителей СМИ в пресс-службу компании «Яндекс.Еда» там подтвердили, что Асташов действительно является их новым работником. Мужчина пришел устраиваться на работу вместе с другом, однако все стандартные проверки прошел без труда сам.

«Он легко справляется с телефоном и ручкой, и очень мотивирован работать. Сегодня Михаил вышел на свою первую смену и выполнил первые заказы. Как и всех других курьеров, первое время его работу будет курировать супервайзер, он помогает всем новичкам адаптироваться к новой работе и выстроить процесс с учетом особенностей графика», - пояснили в компании.

Факт того, что параспортсмену приходится работать курьером, чтобы попасть на Олимпиаду, вызвал праведный гнев в соцсетях и прессе. Тем более, когда выяснилось, что в 2019 году лыжник Иван Алыпов обращался к депутату Госдумы, олимпийскому чемпиону по биатлону Антону Шипулину, оказать Асташову финансовую помощь в данном вопросе. Депутат как раз встречался со своими избирателями в Екатеринбурге и, увидев друга, проявил заинтересованность в его вопросе. Да и запрашиваемая сумма, кажется, была вполне подъемной - 350 тысяч рублей. Однако Шипулин ответил двусмысленно, дав понять, что лучше о деньгах просить бизнесменов.

«Это небольшая сумма для того, чтобы у нас появился паралимпийский чемпион. Я очень попытаюсь помочь - мы направим обращение к меценатам. Но только оно должно быть очень жалобное, и постарайтесь еще сопроводить это все фотографиями. На бизнесменов это действует лучше», - цитирует спортсмена издание Just Media.

Екатеринбуржцы тут же обвинили власти региона в том, что параспортсмену приходится самому искать средства, чтобы получить возможность завоевать награды для страны на Паралимпиаде. Наиболее проникнувшиеся ситуацией тут же стали узнавать, как заказать еду у спортсмена, а таксисты согласились бесплатно подвозить курьера с тяжелым рюкзаком.

На претензии к властям вскоре отреагировал министр спорта Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов. Чиновник не мог оставить ситуацию без внимания, однако посоветовал сначала разобраться в ситуации, прежде чем обвинять ведомство «во всех смертных грехах».

© Издательский дом Информ Полис, YouTube

«Мы созванивались с тренером, поговорили. Он мне сказал, что Михаил в Екатеринбурге в ближайшее время не был. Он постоянно находится на сборах, а в настоящее время - в Москве. Конечно, запретить, если Михаил захотел дополнительно подработать, мы ему не имеем права. Но мне бы хотелось отметить следующее. Во-первых, данный спортсмен получает финансовую поддержку и является воспитанником спортивной школы адаптивного резерва, которая его финансирует. И в части спортивного оборудования, и в части выездов на соревновавния. Также он является сотрудником Центра спортивной подготовки на полную ставку, получает заработную плату. На этого высококвалифицированного спортсмене, у нас заложены средства. Он выезжает на сборы, соревнования. А самое главное, что если данный спортсмен завоюет лицензию на право участия в Паралимпйиских Играх, он, безусловно, будет профинансирован Паралимпийским комитетом нашей страны. Здесь даже речи не может быть о том, что он поедет на данное соревнование за свой счет. Мы данного спортсмена уважаем и ценим. Он волевой и целеустремленный. Так что нужно сначала разобраться в ситуации, а уже потом обвинять всех и во всех смертных грехах», - заявил министр в видеообращении через соцсеть «ВКонтакте».

После того, как поднялся такой шум вокруг персоны спортсмена, он вынужден был сам дать комментарий сложившейся ситуации, и сделал это так же, через соцсеть. Асташов отметил, что хочет извиниться перед журналистами, что не отвечает на звонки, поскольку не знает, как вести себя в данной ситуации. Спортсмен, как выясняется, не ожидал «такой волны успеха».

© astashov88, Вконтакте, nemodurov, twitter

«Я хотел бы поблагодарить тех, кто меня принял на работу в сервис по доставке еды без проблем. Не ожидал этого и был крайне удивлен, потому что ранее мне несколько раз отказывали по причине моей инвалидности. Зачем я туда устроился? В первую очередь, для самооценки, для какого-то опыта. Это все было не ради хайпа и заработка денег, просто мне хотелось попробовать себя в какой-то новой сфере. Не могу понять, почему это все вызвало такой ажиотаж. Я был не готов к такому, и не понимаю, почему за сутки стал таким популярным. Не знаю, что мне теперь делать с этой популярностью. Мне важны, в первую очередь, конечно, Олимпийские Игры. И этим я прежде всего и занимаюсь. Хотелось бы поблагодарить всех неравнодушных и всех тех, кто пишет хвалебные и добрые пожелания», - сказал Михаил Асташов.

А вот что касается видео с участием параспортсмена, которое вызвало такой переполох, то оно оказалось социальным роликом. Как сообщает «МК в Бурятии», его компания-заказчик намерена дать в ближайшее время исчерпывающую информацию о том, что это было и для чего это было сделано.