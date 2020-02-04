Путин остановил кортеж, чтобы пообщаться с жителями Череповца

Президент РФ Владимир Путин во время посещения Череповца остановил свой кортеж посреди города, чтобы пообщаться с местными жителями.

На кадрах, которые публикует «Звезда», автомобиль, в салоне которого находится российский лидер, останавливается на улице. При этом Путина уже ожидают местные жители, желающие с ним пообщаться.

«Да вы же замерзли», - обратился президент к россиянам.

Некоторым счастливчикам, оказавшимся ближе всех к президенту, повезло: Путин пожал им руку.

Сегодня, 4 февраля, Путин прибыл в Череповец. Президент уже посетил местный химико-технологический колледж. Ожидается, что Путин побывает в Центре боевых искусств, где занимаются более 2,5 тысяч детей.