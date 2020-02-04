Путин посетил Центр боевых искусств в Череповце

Владимир Путин во время рабочей поездки в Череповец посетил городской Центр боевых искусств и заглянул к его воспитанникам на занятия.

Как говорится в информационных материалах к рабочей поездке, детско-юношеская спортивная школа боевых искусств была основана в Череповце в 1994 году. В настоящее время в ней занимаются свыше 2,5 тысяч человек.

Занятия в центре проходят по 30 видам спортивных единоборств. Среди них дзюдо, самбо, вольная борьба, каратэ, кикбоксинг, ушу, айкидо, джиу-джитсу, русский рукопашный бой - буза, а также стрельба из лука, тайбо, фехтование, бодибилдинг, китайская оздоровительная система - цигун и прочие направления.

За четверть века работы Центра воспитанники учреждения завоевали свыше 170 титулов победителей и призеров на европейских и мировых первенствах, в том числе 20 чемпионов мира и 23 чемпиона Европы. Центр находится на первом месте в городе и всей Вологодской области по числу титулов чемпионов России, Европы и мира, а также по количеству подготовленных мастеров спорта.