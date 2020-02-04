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Второй самолет ВКС РФ вылетел в Китай для эвакуации россиян

Александр Пешков
16:05 04.02.2020
Всего в операции планируется задействовать пять самолетов Ил-76МД.
Второй самолет ВКС РФ вылетел в Китай для эвакуации россиян
© Фото: ТРК "Звезда"

Второй самолет Воздушно-космических сил России вылетел с аэродрома Восточного военного округа для эвакуации российских граждан из города Ухань Китайской Народной Республики.

Для сопровождения эвакуируемых граждан Российской Федерации в самолете находятся военные медики и специалисты Минобороны России в области вирусологии с современными средствами диагностики, индивидуальной защиты, а также необходимыми медицинскими препаратами.

Первый самолет вылетел с аэродрома Восточного военного округа несколькими часами ранее.

Первые случаи заболевания коронавирусом 2019-nCoV были зарегистрированы в китайском Ухане в декабре прошлого года. На сегодняшний день заболевание обнаружено у 20,4 тысячи человек. Жертвами коронавируса стали 427 человек. За пределами Китая заболели 153 человека более чем в 20 странах.

Ил-76 создан для перевозки десанта, техники и других задач. Разработан в ОКБ Ильюшина по проекту и под руководством академика Генриха Новожилова.

На базе самолета создано много модификаций. В том числе противопожарный Ил-76М, который может быть в короткие сроки переоборудован в грузовую машину; самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50; топливозаправщик Ил-78; медицинский Ил-76МД «Скальпель», на борту которого находятся три медицинских модуля, выполняющие функции предоперационной, операционной и палаты интенсивной терапии; Ил-76МДК «Космос» для тренировок космонавтов в условиях искусственной невесомости; летающая лаборатория Ил-76ЛЛ для отработки и испытания авиационных двигателей.

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