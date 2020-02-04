МО РФ: «Белые каски» готовят очередную видеофальшивку о применении химоружия в САР

По информации, поступившей в российский ЦПВС около 16.00 мск из нескольких независимых источников, сегодня в населенном пункте Зерба зоны деэскалации Идлиб представителями «Белых касок» совместно с террористами были завершены съемки постановочного видео о якобы применении правительственными войсками «отравляющих веществ» против мирного населения. Об этом сообщили в российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии.

«В видеоролике инсценированы якобы "последствия" нанесения бомбового удара сирийскими ВВС неизвестным "химическим боеприпасом"», - сообщили в Минобороны РФ.

В военном ведомстве рассказали, что на отснятых кадрах в густом желтом дыму зафиксированы якобы «человеческие жертвы» с признаками «отравления».

По данным Центра примирения враждующих сторон, в настоящее время видеофальшивка подготовлена «белокасочниками» к распространению по социальным сетям для дальнейшего тиражирования в западных и арабских СМИ.

На горячую линию российского Центра по примирению враждующих сторон 3 февраля в 22.15 по московскому времени поступила информация от двух жителей населенного пукнкта Маарет-эль-Арт, расположенного в Идлибской зоне деэскалации в 11 км северо-западнее Алеппо, о том, что представители организации «Белые каски» при поддержке террористов «Хайят Тахрир аш-Шам»* готовят провокацию с использованием отравляющих веществ.

Готовые видеосюжеты должны быть опубликованы на информационных ресурсах «Белых касок» в социальных сетях для подхвата ведущими западными и арабскими СМИ.

Российский центр примирения враждующих сторон призывает всех участников данной провокации отказаться от реализации преступных планов, а турецкую сторону - оказать все возможное давление на боевиков в подконтрольном секторе Идлибской зоны деэскалации для ее предотвращения.

Ранее сообщалось, что ученый из США разоблачил доклады ОЗХО и ООН по Хан-Шейхуну. В частности, он усомнился в общеизвестных фактах, которым западный мир поверил безоговорочно, несмотря на то, что они порой выглядели просто комично. Ученый провел расследование и выяснил, что доклад экспертов ОЗХО и ООН содержит ошибки.

В конце января текущего года взятый в плен боевик рассказал о подготовке «Белыми касками» новой провокации. По словам мужчины, он охранял склад, откуда не так давно представители так называемой организации «Белые каски» забрали «коробки с серыми емкостями и частями ракет», а также оборудование для видеосъемок.