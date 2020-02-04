Путин назвал причину увольнения экс-главы Чувашии

Владимир Путин заявил, что информации о причастности к коррупции экс-главы Чувашии Михаила Игнатьева нет, но без уважения к людям работать нельзя, а если этого нет у чиновника, то должность нужно оставить.

«Мне об этом ничего не известно. Насколько я себе представляю, претензий к нему со стороны правоохранительных органов нет», - сказал президент на встрече с общественниками в Череповце в ответ на вопрос, есть ли в деятельности Игнатьева «коррупционный след».

Путин рассказал, что когда он подписывал указ о его увольнении, то исходил из того, что работа чиновника муниципального, регионального или федерального уровня невозможна без уважения к людям.

«Если этого нет, то человек должен оставить это место работы и найти себе другое применение», - отметил глава государства.

По его мнению, Игнатьев лишен «чувства уважения к людям».

«То, что я увидел - это безобразие, и чиновники с таким отношением к гражданам работать в этом качестве не могут. Вот и все», - добавил российского лидера.

В соцсетях и СМИ ранее появилась видеозапись, как Игнатьев подшутил над сотрудником МЧС, вынудив его подпрыгивать за поднятыми ключами от новых служебных автомобилей. Вручение техники проходило в Чебоксарах. В МЧС Чувашии назвали этот инцидент «дружеской шуткой», при этом глава МЧС Евгений Зиничев такое поведение Игнатьева счел недопустимым. Позже президент Путин в связи с утратой доверия отстранил Игнатьева от должности. Исполняющим обязанности главы Чувашии был назначен Олег Николаев.