Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Шойгу наградил Язова орденом «За заслуги перед Отечеством»

Александр Пешков
16:23 04.02.2020
Язов получил государственную награду за большой вклад в развитие ветеранского движения и активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи.
Шойгу наградил Язова орденом «За заслуги перед Отечеством»
© Фото: ТРК "Звезда"

Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил маршалу Язову орден «За заслуги перед Отечеством» III степени и юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

Язов получил государственную награду за большой вклад в развитие ветеранского движения и активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи. Медаль была вручена ему как участнику Великой Отечественной войны, в которой он начал воевать с 1942 года в 17-летнем возрасте.

«Хотел бы от всех нас поблагодарить Вас и пожелать здоровья, здоровья и еще раз здоровья. Все остальное мы постараемся для Вас», - отметил Шойгу.

Министр также подарил маршалу книгу Николая Карамзина «История государства Российского».

Дмитрий Тимофеевич Язов родился 8 ноября 1924 года, является последним из военачальников, которому было присвоено звание Маршала Советского Союза, и единственный ныне живущий Маршал Советского Союза. Последний министр обороны СССР.

Будущий маршал родился в селе Язово Омской области в крестьянской семье. На военной службе - с ноября 1941 года. С июля 1942-го по май 1945 года участвовал в Великой Отечественной войне. В Красную армию вступил добровольно в 17 лет, причем приписал себе один год, чтобы не отказали.

Язов участвовал в обороне Ленинграда, в наступательных операциях советских войск в Прибалтике, в блокаде Курляндской группировки германских войск. Дважды был ранен в бою. После первого ранения в ногу вернулся в строй через два месяца. Второе ранение, в голову и лицо, получил во время прорыва блокады Ленинграда в 1943 году.

За подвиги в годы Великой Отечественной войны награжден орденом Красной Звезды в 1945 году.

Пост министра обороны СССР занимал с мая 1987-го по август 1991 года.

Минобороны РФ отмечает, что в этот период под его руководством была проведена большая работа по повышению боеспособности Вооруженных Сил, осуществлен организованный вывод советских войск с территории Афганистана. В 1990 году Язову присвоено звание Маршала Советского Союза.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата02.02.2020, 22:43
Россия приостанавливает движение поездов в Китай
Дата04.02.2020, 16:26
Первый самолет ВКС РФ приземлился в китайском Ухане
Дата01.02.2020, 07:23
Овечкин стал восьмым в рейтинге лучших снайперов в истории NHL
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата04.02.2020, 10:20
РФ и Индия продлили лицензию на производство танков Т-90С до 2028 года
Дата31.01.2020, 17:56
Минобороны будет противодействовать фальсификации истории
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
16:42 В стране и мире
СМИ: в Польше обнаружили неизвестное полотно, приписываемое Мане
16:26 Армия
Первый самолет ВКС РФ приземлился в китайском Ухане
16:21 В стране и мире
Видео
Владимир Путин раскрыл секрет молодости
16:20 Мнение
мнение
1,5 минуты до Апокалипсиса: почему пошли «часы Судного дня»
16:14 В стране и мире
Голикова: Тюменская область станет зоной карантина для граждан, возвращающихся из Китая
События дня
События дня
Вспышка коронавируса в Китае
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
СМИ: в Польше обнаружили неизвестное полотно, приписываемое Мане
Видео
Путин: предложенные мною поправки к Конституции продиктованы жизнью
Видео
Лето среди зимы: температура воздуха в Европе поднялась выше 20 градусов
Видео
СМИ опубликовали переговоры пилота с диспетчером в момент удара по украинскому Boeing
«Не интересно»: Нурмагомедов отказался от реванша с Макгрегором
Видео
«Нас обманули»: как выступление Зеленского в Польше настроило против него украинцев
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.