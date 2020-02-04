Шойгу наградил Язова орденом «За заслуги перед Отечеством»

Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил маршалу Язову орден «За заслуги перед Отечеством» III степени и юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

Язов получил государственную награду за большой вклад в развитие ветеранского движения и активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи. Медаль была вручена ему как участнику Великой Отечественной войны, в которой он начал воевать с 1942 года в 17-летнем возрасте.

«Хотел бы от всех нас поблагодарить Вас и пожелать здоровья, здоровья и еще раз здоровья. Все остальное мы постараемся для Вас», - отметил Шойгу.

Министр также подарил маршалу книгу Николая Карамзина «История государства Российского».

Дмитрий Тимофеевич Язов родился 8 ноября 1924 года, является последним из военачальников, которому было присвоено звание Маршала Советского Союза, и единственный ныне живущий Маршал Советского Союза. Последний министр обороны СССР.

Будущий маршал родился в селе Язово Омской области в крестьянской семье. На военной службе - с ноября 1941 года. С июля 1942-го по май 1945 года участвовал в Великой Отечественной войне. В Красную армию вступил добровольно в 17 лет, причем приписал себе один год, чтобы не отказали.

Язов участвовал в обороне Ленинграда, в наступательных операциях советских войск в Прибалтике, в блокаде Курляндской группировки германских войск. Дважды был ранен в бою. После первого ранения в ногу вернулся в строй через два месяца. Второе ранение, в голову и лицо, получил во время прорыва блокады Ленинграда в 1943 году.

За подвиги в годы Великой Отечественной войны награжден орденом Красной Звезды в 1945 году.

Пост министра обороны СССР занимал с мая 1987-го по август 1991 года.

Минобороны РФ отмечает, что в этот период под его руководством была проведена большая работа по повышению боеспособности Вооруженных Сил, осуществлен организованный вывод советских войск с территории Афганистана. В 1990 году Язову присвоено звание Маршала Советского Союза.