Владимир Путин раскрыл секрет молодости
По словам президента, творческая деятельность тренирует мозг, благодаря чему не только повышается качество жизни, но и человек дольше остается молодым.
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Президент России Владимир Путин раскрыл секрет молодости. Он заявил, что ответ кроется в творчестве.
«Насколько я себе представляю, чем дольше человек занимается творческой деятельностью и чем дольше он тренирует мозг, тем большим долгожителем он становится, и качество жизни улучшается», - сказал президент.
Сегодня, 4 февраля, Путин прибыл в Череповец. Президент уже посетил местный химико-технологический колледж. Ожидается, что Путин побывает в Центре боевых искусств, где занимаются более 2,5 тысяч детей.