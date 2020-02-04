СМИ: в Польше обнаружили неизвестное полотно, приписываемое Мане

Картину, долгое время висевшую на стене частной квартиры в городе Бытом, сейчас оценивают эксперты-искусствоведы, в том числе из польского Министерства культуры и национального наследия. На холсте изображена голова женщины, и, по мнению специалистов, это эскиз, сделанный Эдуаром Мане для большой картины, так им и не написанной.

Как выяснилось, картину привез в Польшу после Второй мировой войны солдат, воевавший против немцев в Италии. Долгое время она украшала стену его жилища, и только перед смертью он рассказал своим внукам, откуда взял рисунок.

Сейчас полотно содержится в антикварном салоне в Щецине. По предварительным оценкам, стоимость картины может превышать 500 тысяч долларов. Уже было проведено три экспертизы, и искусствоведы полны уверенности в авторстве Мане.

«Общее мнение специалистов однозначно подтверждает, что это Мане», передает ТАСС слова владельца антикварного салона Яцека Буковского.

Внизу полотна отчетливо видна подпись ЕМ. Такими инициалами – от имени Edouard Manet – подписывал свои работы французский мастер 19 века, считающийся одним из основоположников импрессионизма.