Голикова: Тюменская область станет зоной карантина для граждан, возвращающихся из Китая
Эвакуируемые из Китая в РФ россияне и иностранцы будут находиться на карантине в Тюменской области. Об этом рассказала вице-премьер России Татьяна Голикова.
«Местом нахождения наших граждан и граждан ЕАЭС и Украины, где они будут находиться под карантином, определена Тюменская область», - заявила она.
Вице-премьер рассказала, что возможности получить штамм у зараженных коронавирусом в России нет, у всех них легкая форма болезни.
По словам Голиковой, Россия эвакуирует из Уханя и провинции Хубэй 147 россиян, а также граждан стран ЕАЭС и Украины. Она напомнила, что эвакуация осуществляется силами ВКС РФ.
«МИД и посольством России в КНР идет работа по определению списка граждан, которые будут эвакуированы из Уханя и провинции Хубэй. По данным на сейчас, МИД предоставил нам информацию о 147 гражданах», - заявила вице-премьер.
Голикова отметила, что из 147 граждан - не все россияне, среди них десять граждан Белоруссии, один армянин, один украинец и три гражданина Республики Казахстан. Она добавила, что эти данные будут уточняться до тех пор, пока первый борт не вылетит в РФ, сообщает «Интерфакс».
По информации властей Китая, на утро 4 февраля в КНР от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, скончались 425 человек, количество заболевших превысило 20,4 тысячи человек.