В ЛДПР назвали фейком скандальную «переписку» Кивы с Жириновским на заседании Рады
В Сети появились кадры переписки, в которой якобы во время заседания Верховной рады общались украинский народный депутат от оппозиционный платформы «За жизнь» Илья Кива и лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.
Переписку снял и передал изданию TK Media журналист Алексей Липовецкий.
Из видео следует, что Жириновский задал 3 февраля Киве в личном чате вопрос: «Набирал?». На следующий день нардеп ответил на вопрос и поинтересовался о самочувствии Жириновского, а также попросил перезвонить, когда будет возможность.
В переписке нардеп якобы пожаловался на правительство Алексея Гончарука.
В ЛДПР прокомментировали «Звезде» «переписку» Кивы с Жириновским. В партии рассказали, что видео является фейком, добавив, что «Жириновский вообще не пользуется телефоном».