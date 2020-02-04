В ЛДПР назвали фейком скандальную «переписку» Кивы с Жириновским на заседании Рады

В Сети появились кадры переписки, в которой якобы во время заседания Верховной рады общались украинский народный депутат от оппозиционный платформы «За жизнь» Илья Кива и лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.

Переписку снял и передал изданию TK Media журналист Алексей Липовецкий.

Из видео следует, что Жириновский задал 3 февраля Киве в личном чате вопрос: «Набирал?». На следующий день нардеп ответил на вопрос и поинтересовался о самочувствии Жириновского, а также попросил перезвонить, когда будет возможность.

В переписке нардеп якобы пожаловался на правительство Алексея Гончарука.

В ЛДПР прокомментировали «Звезде» «переписку» Кивы с Жириновским. В партии рассказали, что видео является фейком, добавив, что «Жириновский вообще не пользуется телефоном».