Путин рассчитывает, что Китай с честью найдет выход из ситуации с коронавирусом

Глава Российской Федерации Владимир Путин приехал с визитом в Череповец. На встрече с общественностью речь зашла об эпидемии коронавируса в Китае, который поразил уже более 20 тысяч человек. Президент РФ заявил, что искренне рассчитывает на то, что китайские специалисты справятся со вспышкой заболевания.

«Я рассчитываю, что сейчас наши китайские друзья с честью выйдут из этой тяжелой ситуации, которая складывается (с коронавирусом)», - сказал президент.

Владимир Путин заявил, что в России все заинтересованы в том, чтобы результаты борьбы с новым вирусом были как можно более эффективными и появились как можно раньше. Над решением этого вопроса работают отечественные специалисты. А подобные научные исследования проводились в нашей стране десятилетиями с советских времен на профессиональном уровне.

«Мы первыми создали препарат против лихорадки Эболы, который оказался самым эффективным в мире, - это результат работы этой школы. Конечно, мы это делали, делаем и будем делать в будущем», - отметил Путин.

Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 20,4 тысячи человек, скончались 425. Еще почти 150 человек заболели за пределами этой страны, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.