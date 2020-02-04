Хватал за руки и бил по лицу: что выяснили следователи об издевавшемся над ребенком отчиме в Москве

Отчим заставлял своего пятилетнего пасынка приседать, хватал его за руки и бил по лицу. Видео с издевательствами над мальчиком попало в Сеть.

Записью поделились в интернете родственники ребенка. Отмечается, что инцидент произошел в семье, в которой воспитываются двое детей. Семья переехала в Москву из Нальчика. Где конкретно проживают эти люди не известно.

По данным СМИ, отчим разбил мальчику лицо, губу и выбил зуб. Родственники забили тревогу, они опасаются за здоровье и жизнь детей. Родные также рассказали о произошедшем они уже в полицию. Отчима задержали, но уже следующий день отпустили.

Следственный комитет по Москве начал проверку опубликованного в соцсетях видео.

«По данным следствия, мужчина, находясь в квартире на юге Москвы в ходе конфликта на бытовой почве нанес побои своему пасынку 2014 года рождения. В настоящее время следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза», - рассказала помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Оксана Пищулина.

По ее словам, в рамках проверки будет дана правовая оценка действиям мужчины на предмет совершения преступления, предусмотренным статьями 117 и 156 Уголовного кодекса Российской Федерации («Истязание и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»).

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.