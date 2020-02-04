Ответ Путина рассмешил представителей общественности в Череповце

Президент РФ Владимир Путин рассмешил представителей общественности на встрече в Череповце.

Забавный момент произошел после того, как ректор Череповецкого университета Дмитрий Афанасьев обозначил президенту жесткость нормативных документов, которые, по его словам, сдерживают развитие вузов.

В частности, Афанасьев пожаловался на примерные основные образовательные программы (ПООП), которые всеми рассматриваются как стандарт.

«Эти ПООПы, прости господи, попав в стандарты, становятся однообразным и железобетонными. Можно ли их достать, эти ПООПы из стандартов и сделать рекомендациями?», - спросил Путина глава вуза.

В свою очередь, президент успокоил Афанасьева, заявив, что данные программы не являются догмой.

«Эти ПООПы не нужно ниоткуда вытаскивать. Они носят рекомендательный характер, чтобы дать ориентир коллегам на местах. Никакие контрольно-надзорные проверяющие органы не имеют права требовать их точного выполнения», - сказал глава государства.

Несмотря на достаточно серьезную тему, затронутую в разговоре, ответ президента рассмешил слушателей. Причиной тому стала фонетическая игра - ПООП.

Сегодня, 4 февраля, Путин прибыл в Череповец. Президент уже посетил местный химико-технологический колледж. Ожидается, что Путин побывает в Центре боевых искусств, где занимаются более 2,5 тысяч детей.