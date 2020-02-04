В Москве оштрафовали женщину, посадившую за руль ребенка

Жительницу Москвы, которая будучи в пьяном состоянии посадила ребенка за руль каршерингового автомобиля, привлекли к административной ответственности.

Как рассказал РИА Новости начальник управления информации и общественных связей столичного управления МВД Владимир Васенин, женщина выплатит штраф в сумме четырех тысяч рублей (согласно части третьей статьи 12.23 КРФоАП «Нарушение правил перевозки людей» и статье 12.6 КРФоАП «Нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов»).

Также на девушку были составлены 12 административных протоколов по статьям за уклонение от исполнения административного наказания и управление автомобилем водителем, который не имеет прав, отметил Васенин.

Накануне в СК РФ по Москве заявили, что следователи завели дело на 25-летнюю девушку, которая 25 января, находясь в нетрезвом состоянии, посадила за руль каршерингового автомобиля своего сына. При этом на заднем сидении транспортного средства находился еще один несовершеннолетний.