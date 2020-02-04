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Путин: предложенные мною поправки к Конституции продиктованы жизнью

Наталия Майорова
14:26 04.02.2020
При этом предложенные поправки, по словам российского лидера, были сделаны не для того, чтобы продлить свои полномочия.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: Евгений Биятов, РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин заявил, что предложенные им поправки к Конституции нашей страны были продиктованы жизнью. С таким сообщением он выступил на встрече с представителями общественности в Череповце.

«Здесь коллеги некоторые вопросы задавали по той сфере, в которых они считают себя и являются специалистами, они чувствуют и видят, что нужно что-то сделать для того, чтобы ситуацию улучшить. Вот то же самое с теми поправками, которые я предложил», - отметил он.

Путин также отметил, что за время работы президентом и председателем правительства для него стало очевидно, что есть вещи, которые работают не так, как должны.

При этом предложенные поправки, по словам российского лидера, были сделаны не для того, чтобы продлить свои полномочия.

Президент выразил надежду, что правительство уложится в здравые сроки по принятию поправок в Конституцию. Однако окончательной точкой для их принятия должно быть всенародное голосование. По словам российского лидера, рассмотрение поправок к основному закону страны займет 3,5 месяца, что является стандартной практикой.

В предложенных поправках, по словам российского лидера, нет ничего необычного.

Глава государства в своем обращении к Федеральному собранию заявил о необходимости внесения поправок в основной закон страны. В частности, он отметил, что российская Конституция должна иметь приоритет над международным законодательством. Кроме того, президент предложил закрепить в Конституции статус и роль Госсовета, а также принципы единой системы публичной власти. 

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