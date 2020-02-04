В России может появиться общефедеральная минута молчания

Госдума обсудит в первом чтении законопроект о проведении ежегодной всероссийской минуты молчания 22 июня. Инициатором выступила вице-спикер нижней палаты Ирина Яровая.

«Это то время, которое соединяет страну и позволит почувствовать это особое единение, пронзительную боль и память о тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны», - сказала она.

Также авторы законопроекта считают, что акция станет «предостережением от амбиций нацизма и возрождения фашистской идеологии», позволит сохранить и защитить историческую память.

Минуту молчания планируют привязать к выступлению Левитана и проводить в 12.15 по московскому времени. Это точное время выхода в эфир обращения к советским гражданам о нападении нацистской Германии на Советский Союз.

Также в Госдуме 4 февраля обсудили ситуацию с коронавирусом, оценив возможные прогнозы ее развития и меры по борьбе с заболеванием. Для лечения осложнений, которые чаще всего являются причиной смерти, из резервного фонда правительство выделило более миллиарда рублей на закупку лекарств и оборудования.