В Британии заявили, что для инсценировки химатаки в Думе людей убили в газовой камере

Для качественной инсценировки химической атаки в сирийской Думе могли использовать газовую камеру, после чего тела жертв перенесли в медучреждение, заявил профессор Эдингбургского университета Пол МакКейг в ходе доклада на Вестминстерской встрече.

Эксперт на протяжении нескольких лет является членом рабочей группы по Сирии, пропаганде и СМИ, которая расследует постановочные химатаки на территории сирийского государства, среди которых и атака по Думе в 2018 году.

Данную версию поддерживает еще один участник группы, бывший профессор Шеффилдского университета Пирс Робинсон, который подтвердил «Звезде», что на встрече в Вестминстере были представлены факторы свидетельствующие о применении газовой камеры.

Уточняется, что МакКейг выдвинул четыре аргумента.

В первую очередь он отметил, что у большинства жертв смерть наступила в одно и тоже время, и по одной и той же причине.

Вторым немало важным фактором является то, что место обстрела больницы было зафиксировано не позднее 19.00 - самого раннего времени, когда жертвы, по предварительным данным, уже были мертвы.

«У пострадавших не было признаков вдыхания дыма или же последствий бомбардировки, за исключением одной жертвы, которая была покрыта серой пылью», - утверждает эксперт.

И последним фактором, подтверждающим убийство жертв в другом месте, является то, что у них были грязные руки и одежда ,что свидетельствует об их нахождении без доступа к умывальникам.

В декабре 2019 года Робинсон говорил о том, что скорее всего баллоны с хлором, найденные в Думе, были помещены туда вручную, а не были сброшены с вертолета, однако этот факт не был включен в доклад ОЗХО.