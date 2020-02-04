Президент РФ Владимир Путин прибыл в Череповец. Ожидается, что российский лидер посетит местный химико-технологический колледж, а также побеседует с представителями общественности и обсудит подготовку кадров для экономики и социальной сферы.

Кроме того, в ходе поездки Путин побывает в Центре боевых искусств, где занимаются более 2,5 тысяч детей.

Череповецкий химико-технологический колледж является бюджетным образовательным учреждением, где осуществляется подготовка квалифицированных рабочих и специалистов для химической и других отраслей промышленности.