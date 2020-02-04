Лето среди зимы: температура воздуха в Европе поднялась выше 20 градусов

В Европе в начале февраля наступило лето - на юге Франции температура воздуха прогрелась до +28 градусов, даже для мягкой европейской зимы это настоящая аномалия. Местные жители занимают места на пляжах, чтобы погреться на солнце.

В соседней Испании люди открывают купальный сезон. В Валенсии побит температурный рекорд - столбики термометров показывают +28,5 градусов.

Антициклон из африканской пустыни принес экстремальное для этого времени года тепло в Северную Италию и Южную Швейцарию. В ближайшие дни синоптики обещают похолодание - установятся обычные зимние температуры.