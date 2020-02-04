Экс-полковник Захарченко попал в штрафной изолятор за драку в колонии

Осужденный за получение взяток в особо крупном размере Дмитрий Захарченко отправлен в штрафной изолятор на пять суток за драку с другим заключенным на почве личной неприязни.

«Осужденный Дмитрий Захарченко, отбывающий наказание в ИК-5 помещен в штрафной изолятор на 5 суток по решению комиссии учреждения. Осужденный привлечен к дисциплинарной ответственности за нарушение правил внутреннего распорядка исправительного учреждения», - рассказала глава пресс-службы ГУ ФСИН РФ по Мордовии Марина Ханиева.

Потасовка экс-сотрудника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции с другим заключенным произошла на почве личной неприязни 9 января. В результате один из осужденных получил несколько ударов кулаком и головой в лицо.

Дмитрий Захарченко был задержан и арестован в сентябре 2016 года. Суд приговорил его к 13 годам лишения свободы и штрафу в размере 117,99 миллионов рублей.

Кроме того, Захарченко лишили звания полковника, всех госнаград и права занимать руководящие должности. Он обвиняется в получении взятки в размере семи миллионов рублей. В квартире его сестры следователи обнаружили еще почти девять миллиардов рублей.