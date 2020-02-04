Лукашенко анонсировал встречу с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что седьмого февраля собирается встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом Лукашенко заявил журналистам во время посещения Добрушской бумажной фабрики «Герой труда».

«Скорее всего, седьмого февраля мы встретимся с президентом Путиным. Некий момент истины наступил. Мы были инициаторами этих отношений, нам ли их ломать», - цитирует БЕЛТА Лукашенко.

В Кремле подтвердили встречу российского и белорусского лидеров. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, переговорам предшествовали непрекращавшиеся контакты на рабочем уровне.

«Действительно, такая встреча с президентом Белоруссии готовится на пятницу», - заявил представитель Кремля.

Также Песков добавил, что переговоры между Путиным и Лукашенко пройдут в России.