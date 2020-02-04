Суд освободил из СИЗО чиновника Минкультуры Мосолова

Басманный суд столицы изменил меру пресечения замдиректора департамента охраны объектов культурного наследия Министерства культуры России Павлу Мосолову, который обвиняется по делу о хищении более чем 20 миллионов рублей бюджетных средств.

Как рассказали ТАСС в суде, его перевели из СИЗО под домашний арест, срок которого установлен до середины февраля.

«Суд удовлетворил ходатайство следственных органов об изменении Мосолову меры пресечения с заключения под стражей на домашний арест, установив срок до 12 февраля», - сказала она.

В конце прошлого года районный суд продлил арест всем фигурантам дела на один месяц.

Напомним, замдиректора департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры Павел Мосолов, экс-глава департамента Владимир Цветнов и еще двое бизнесменов были задержаны в сентябре прошлого года в Москве. Всем четверым было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, которое было совершенно организованной группой.