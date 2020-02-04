В Кремле прокомментировали ситуацию с коронавирусом

В Кремле заявили, что ситуация с коронавирусом может привести к волатильности в торговле России с Китаем.

«Мы убеждены, что эта ситуация никоим образом не повлияет на очень прочные фундаментальные основы наших двусторонних отношений с Китаем и на торгово-экономическое измерение этих отношений в частности», - добавил Песков.

Пресс-секретарь президента отметил, что Владимир Путин получает информацию о коронавирусе в «режиме реального времени». Также он отметил, что запланированный на вторую половину года визит Путина в Китай не отменяется.

Вспышка неизвестной пневмонии началась 31 декабря 2019 года в городе Ухань и распространилась за пределы материкового Китая: в Австралию, США, Европу. В России зарегистрированы два случая заражения вирусом 2019-nCoV.

По последним данным, жертвами болезни стали 426 жителей КНР, число заразившихся превысило 20 тысяч человек. Правительство России ранее отнесло коронавирус к опасным для окружающих заболеваниям.

Накануне премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал национальный план по борьбе с заболеванием. В числе мер - депортация зараженных иностранцев. Китайские специалисты в борьбе с новой коронавирусной инфекцией 2019-nCoV испытывают российский препарат «Триазавирин».