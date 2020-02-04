Кремль: руководство Польши пока не приглашали на 75-летие Победы

Вопрос о приглашении польского лидера Анджея Дуды в российскую столицу на мероприятия, посвященные 75-летию Победы, в повестке дня в Кремле пока не стоит.

«Приглашение не передавалось, и пока этот вопрос не вставал на повестке дня», - заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, передано ли приглашение руководству Польши и ожидают ли в Москве визит Дуды.

Как заявил в январе глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров, представители МИД Польши предпринимают попытки оболгать Россию с точки зрения итогов Второй мировой войны. Варшава будет стараться использовать эту ложь, чтобы ослабить позиции России на международной арене.