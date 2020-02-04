«Смертельно опасно»: укушенная львом в крымском парке туристка хочет не арестов, а наведения порядка

Ольга Соломина, подвергшаяся летом 2018 года нападению льва во время прогулки в крымском сафари-парке «Тайган», и ведущая с парком судебную тяжбу, заявила, что арест владельца парка Олега Зубкова был для нее неожиданностью. В беседе со «Звездой» она сказала, что не хочет тюремного заключения для Зубкова, и положительно оценивает деятельность сафари-парка, кроме одной услуги. По мнению Соломиной, именно прогулка со львами из всей программы парка является «смертельно опасной».

«Правильным решением было бы признать, что данная услуга действительно опасна. К парку у меня нет никаких претензий, парк прекрасный, но именно вот эта услуга смертельно опасна - именно прогулка ко львам», - заявила нам Соломина.

Пострадавшая туристка отметила, что она не против существования самого парка, но хочет, чтобы там был наведен порядок в сфере безопасности.

«Пусть парк существует, пусть там будет прекрасный хозяин, который любит всех животных. Но именно услуга такой прогулки опасна... Все это очевидно, это же хищники. А владелец водит туда по десять-пятнадцать человек. Это, вобщем-то, очень самонадеянно...», - пояснила нам Соломина.

Напомним, накануне Белогорский районный суд Крыма заключил под арест Олега Зубкова, владельца и основателя сафари-парка львов «Тайган» в рамках дела о нанесении львом травм посетительнице парка. Зубкову вменяют часть 2 статьи 238 УК РФ «оказание услуги, не отвечающей требованиям безопасности». Инцидент случился летом 2018 года: туристка из Кировской области Ольга Соломина во время прогулки пыталась погладить льва и он укусил ее за руку. Рассмотрение дела началось еще в ноябре прошлого года, и тогда суд избрал для Зубкова меру пресечения – подписку о невыезде. Двадцатого января Зубков должен был появиться на очередном заседании суда, однако он в это время был в Москве по приглашению Минэкономразвития на совещании по поводу его парка. Суд счел это нарушением подписки о невыезде и принял решение поместить бизнесмена под стражу.

Ольга Соломина подчеркнула, что для нее арест Зубкова неожиданен и она этого не хотела, однако будет добиваться через суд компенсации за полученные травмы.

«Я изначально не занимала позиции, чтобы его посадить, честно. Я не настроена на то, чтобы человек сидел... Но, естественно, в этом деле есть определенные мои требования о взыскании морального вреда и материального ущерба, и по завершении судебного процесса, я думаю, что этот вопрос будет как-то решен», - пояснила Соломина.

По словам пострадавшей, нападение на нее льва было немотивированным.

«Я никого не тискала, не дергала, ничего не нарушала, и лев неожиданно набросился, схватил меня за руку и потащил по земле. У меня есть свидетели, которые все это видели», – сказала Соломина.

По ее словам, пальцы на пострадавшей руке у нее до сих пор не сгибаются, и это останется навсегда. Кроме того, у нее появилась фобия по отношению к животным, даже к маленьким собачкам. Также Соломина сказала, что не получала никаких извинений или компенсаций от парка.

В свою очередь, пресс-секретарь парка «Тайган» Татьяна Алексагина в ответ на слова Соломиной заявила «Звезде», что по ее (Алексагиной) данным, у пострадавшей нет никаких видеозаписей происшествия, и заявленные ею свидетели в суд не являлись.

Алексагина сказала, что в инциденте была виновата сама посетительница. По словам пресс-секретаря, туристка вела себя неадекватно, и, вероятно, была в состоянии опьянения. Она пыталась гладить львов и даже хватать их за хвосты.

«Он (Зубков – прим. ред.) сделал ей замечание, но на нее это сильно не подействовало. В конечном итоге молодой лев Витя прикусил ее за локоть и потянул. Ей была оказана помощь, она подала в суд, судебное разбирательство идет до сих пор» - сказала Алексагина в интервью «Звезде».

При этом представитель сафари-парка отметила, что безопасность программы со львами и невиновность Олега Зубкова подтвердили различные специалисты по дрессировке диких животных.

«Известные дрессировщики приезжали сюда, в Белогорск, и все они подтвердили, что услуга (прогулка со львами – прим.ред.) абсолютно безопасна, такой случай мог произойти только при неправильном поведении Ольги. Приезжал Мстислав Запашный, приезжал Юрий Хохлов, приезжал Влад Гончаров, - все они подтвердили, что Олег Зубков сделал все правильно в данной ситуации» - заявила Алексагина.

По ее словам, Ольга Соломина перед посещением территории со львами прошла все необходимые инструктажи и подписала соответствующие документы, видела в Интернете видео о парке и ей было разъяснено, что все действия с животными возможны только после команды Зубкова. При этом животные в парке социализированы и полностью подчиняются командам Зубкова.

Сам Олег Зубков в настоящее время находится в следственном изоляторе, под стражу его взяли на два месяца. После ареста бизнесмена появилась информация, что он в камере объявил голодовку, однако это не подтвердилось. Крымский омбудсмен по правам человека Лариса Опанасюк навестила Зубкова в СИЗО и выяснила, что голодовку он не объявлял, но тюремную пищу не принимает.

«Знаем, что не принимает пищу, но это не связано с политическими вопросами», передает слова Опанасюк агентство «Крым информ».

По словам омбудсмена, условия содержания у арестованного нормальные, он обеспечен всем необходимым, и в камере с ним нет рецидивистов, содержатся впервые задержанные. Опанасюк отметила, что в разговоре с ней Зубков не выдвигал претензий. Эту информацию агентству подтверждает и адвокат бизнесмена Арман Петросян.

При этом Петросян заявил, что будет оспаривать решение суда об аресте своего подопечного. По словам адвоката, Зубков не знал о том, что 20 января должно быть судебное заседание, - его не предупредили. Петросян отметил, что будет подготовлена апелляционная жалоба на постановление суда об аресте.

«Мое мнение, что решение судьи абсолютно незаконно», передают слова Петросяна РИА Новости.

Поручиться за арестованного готов и глава республики Крым Сергей Аксенов. Ранее он сообщал в соцсетях о договоренностях с Зубковым о приведении всех дел с парком в соответствие с законодательством РФ и готовности администрации парка к устранению нарушений.

«Если адвокаты директора парка не против, то готов выступить его личным поручителем для изменения меры пресечения судом» - написал Аксенов на своей странице в сети «Вконтакте».

Напомним, Олег Зубков начал строить парк львов еще до возвращения Крыма в состав России. Долгое время бизнесмен преодолевал трудности с оформлением юридической собственности на земли парка и разрешений на строительство. После открытия парк львов «Тайган» (по названию расположенного рядом водохранилища) стал одним из крупнейших объектов туристической отрасли в Крыму.

© Олег Зубков, Вконтакте

Согласно информации официального сайта парка, его территория составляет более 32 гектаров. На ней живут около 60 львов, в том числе уникальные белые львы, очень редко встречающиеся в зоопарках. Кроме того, часть земли отведена под обычный зоопарк с вольерами для животных и птиц. При этом зрители в части, отведенной для львов, размещаются на специально оборудованных обзорных мостах над территорией – в целях безопасности и лучшего обзора. Однако, в парке также проводят экскурсии на электромобилях и «эксклюзивные прогулки с большими львами при сопровождении Олега Зубкова». Такая прогулка стоит десять тысяч рублей, и, как отмечается на сайте парка, «во время прогулки есть возможность фотографироваться со львами и снимать видео». Именно во время такой прогулки и получила травму Ольга Соломина.

Однако, происшествие с укусом льва не единственный повод обращения внимания властями на парк. В начале декабря прошлого года суд постановил временно – на один месяц - закрыть парк из-за нарушений. В частности, речь шла об использовании кормов для животных с просроченным сроком хранения.

© Пресс-служба главы РК

В конце января появилась информация о встрече Зубкова с главой Крыма Сергеем Аксеновым, на которой обсуждалась судьба парка. По итогам встречи Аксенов написал в соцсетях, что выработана единая позиция по приведению парка в соответствие с действующим законодательством, и что власти Крыма готовы оказать необходимое содействие, в том числе по развитию проекта. Однако на данный момент парк все еще остается закрытым, на главной странице его официального сайта размещен крупный баннер «парк закрыт на неопределенное время».