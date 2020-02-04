Умер олимпийский чемпион по хоккею Скворцов

Легендарный нападающий сборной СССР и нижегородского клуба «Торпедо», олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира Александр Скворцов скончался в возрасте 65 лет.

«"Золотая" тройка Скворцов - Ковин - Варнаков своей неудержимостью на льду завоевала любовь не только горьковских любителей хоккея, но и всего Советского Союза», - сказано в сообщении клуба.

За «Торпедо» хоккеист играл под 17 номером на протяжении 15 лет. Всего в чемпионатах СССР он провел 591 матч, забросил 244 шайбы и 204 раза ассистировал партнерам. За сборную СССР забросил 40 шайб.

После завершения карьеры занимался тренерской деятельностью в отечественных и зарубежных клубах, являлся членом правления «Торпедо», выступающего в КХЛ.

Руководство «Торпедо» выразило соболезнования родным и близким спортсмена в связи с «невосполнимой потерей».