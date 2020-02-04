Шойгу рассказал о подготовке к празднованию 75-летия Победы

Праздничные мероприятия с участием войск в День Победы пройдут в 475 городах и населенных пунктах России, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Непосредственно 9 мая праздничные мероприятия с участием войск пройдут в 475 городах и населенных пунктах. Их проведение обеспечат свыше 116 тыс. военнослужащих», - сказал Шойгу на селекторном совещании во вторник.

Шойгу отметил, что Министерство обороны разработало целый комплекс мероприятий, приуроченных к 75-летию окончания Великой Отечественной войны, которые будут реализовываться в течение всего года.

В частности, Министерство обороны окажет всестороннюю помощь ветеранам, для чего будет привлечено много юнармейцев. Кроме того, будет продолжена публикация уникальных архивных материалов, рассказывающих правду о войне.

В апреле-мае будет проведена патриотическая акция «Эшелоны Победы», в рамках которой поезда с экспонатами времен войны пройдут по шести маршрутам через всю страну, включая города-герои, добавил министр обороны.

По словам Шойгу, особое место в торжествах займут освящение Главного храма Вооруженных сил и открытие музейного комплекса «Дорога Памяти». Он напомнил, что для пополнения комплекса «Дорога Памяти» созданы пункты по сбору фотографий и данных, а также специальный раздел на сайте Министерства обороны.