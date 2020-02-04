В МИД РФ назвали количество желающих эвакуироваться из Китая российских граждан

Посольство РФ в Китае сообщило о 132 российских гражданах, которые изъявили желание покинуть провинцию Хубэй. 82 из них находятся в городе Ухань, сообщается в официальном аккаунте МИД РФ в Twitter.

Эвакуация будет проводиться самолетами ВКС РФ. Пять военно-транспортных самолетов Ил-76МД готовятся к вылету из аэропорта в Улан-Удэ.

На борту будут находиться специалисты радиационной, химической и биологической защиты, военные медики, бортпроводники и специалисты в области вирусологии.