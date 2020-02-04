В Китае для борьбы с коронавирусом испытывают российский препарат

Китайские специалисты в борьбе с новой коронавирусной инфекцией 2019-nCoV испытывают российский препарат «Триазавирин». Об этом рассказал замминистра здравоохранения РФ Сергей Краевой.

«Они даже у нас сейчас закупают один препарат, “Триазавирин”, для того, чтобы провести его клинические исследования», - заявил он.

По словам Краевого, пока не отмечено четко доказанных специфических антивирусных свойств.

Он отметил, что КНР специально проводит закупки «Триазавирина» для того, чтобы оценить способность лекарства бороться с коронавирусом.

Краевой ранее заявил, что в Российской Федерации пока не разработана вакцина от этого заболевания, так как для ее создания необходим живой вирус для клинических испытаний.

Власти Китая в конце прошлого года зафиксировали в городе Ухань вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Также это заболевание было выявлено еще в 23 странах, в том числе в России. ВОЗ признала эту вспышку ЧС международного масштаба. Число зараженных новым коронавирусом в Китае составляет свыше 20,4 тысяч человек, более 420 умерли. Отмечается, что смертельные случаи были зафиксированы и за пределами материкового Китая.