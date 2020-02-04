В Госдуме призвали запретить аптекам поднимать цены при вспышке заболеваний

В Госдуме предложили запретить аптекам поднимать цены на ряд лекарств и медицинские маски во время распространения опасных заболеваний. С данной инициативой к главам Росздравнадзора и Роспотребнадзора обратился зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.

В качестве аргумента Чернышов отметил, что чек на маски в России вырос в 3-4 раза на фоне распространения коронавируса. Аналогичное подорожание коснулось ряда препаратов.

По мнению депутата, сейчас нет закона, который бы ограничивал ценообразование в фарминдустрии. Таким образом, компании используют ажиотаж населения, чтобы получить большие деньги на волне беспокойства.

«Контроль исполнения этого приказа должен быть максимально жестким», - цитирует текст обращения RT.

В Минздраве подчеркнули, что отсутствие штамма коронавируса тормозит создание вакцины, но работа по ее созданию уже ведется. На данный момент упор направлен на борьбу с осложнениями, которые являются причиной смерти.

По данным на четвертое февраля, жертвами коронавируса 2019-nCoV стали 426 человек, число заразившихся превысило 20 тысяч.