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Путин ввел новые должности в секретариате зампреда Совбеза

Александра Арсентьева
11:28 04.02.2020
В документе сказано, что вводятся должности руководителя секретариата зампреда Совбеза РФ и замруководителя секретариата.
Путин ввел новые должности в секретариате зампреда Совбеза
© Фото: Пресс-служба президента РФ

Владимир Путин подписал указ о введении должностей в секретариате заместителя председателя Совбеза России. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В указе сказано, что вводятся должности руководителя секретариата зампреда Совбеза РФ и замруководителя секретариата. Кроме того, у заместителя председателя Совета Безопасности появится помощник. Также в документе для новых должностей установлены зарплаты.

Напомним, 16 января президент России своим указом ввел должность зампредседателя Совбеза России и назначил на нее бывшего премьера Дмитрия Медведева. Совет Федерации одобрил закон об учреждении должности заместителя председателя Совбеза России, который входит в число постоянных членов Совета Безопасности.

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