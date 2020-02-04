Путин присвоил Краснову чин действительного государственного советника юстиции
Игорь Краснов был назначен 22 января генпрокурором России.
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Владимир Путин утвердил указ о присвоении классного чина действительного государственного советника юстиции генпрокурору РФ Игорю Краснову. Документ опубликован на портале правовой информации.
«Присвоить классный чин действительного государственного советника юстиции генеральному прокурору РФ Краснову Игорю Викторовичу», - сказано в тексте указа.
Напомним, Краснова назначили генеральным прокурором России 22 января на пленарном заседании Совфеда по предложению президента РФ Владимира Путина. Ранее генерал-лейтенант юстиции Краснов находился на должности замглавы Следственного комитета России, он курировал Главное следственное управление и Главное управление по расследованию особо важных дел.