В РФ выделили более 1,2 млрд рублей на закупку медицинской техники для борьбы с коронавирусом

К настоящему моменту выявить штамм коронавируса у зараженных пациентов, которые находятся в РФ, пока не удалось. Об этом сегодня, 4 февраля, заявил заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Краевой.

«В настоящий момент мы вируса пока от тех пациентов, которые есть, выделить, я так понимаю, не смогли», - сказал он.

Он подчеркнул, что из резервного фонда было выделено порядка 1,2 миллиарда рублей на приобретение препаратов экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) и аппаратов для искусственной вентиляции легких.

«Упор (ведется – прим. ред.) на борьбу с осложнениями, которые и являются причиной смерти», - сказал он.

Краевой подчеркнул, что отсутствие штамма коронавируса тормозит создание вакцины. Работа, по его словам, уже ведется, однако пока сложно сказать о том, какие будут результаты.

В свою очередь, заместитель руководителя Роспотребнадзора Вячеслав Смоленский отметил, что запрос с просьбой передать штамм вируса был направлен организацией сразу после его выявления в КНР.

Масштабная вспышка вирусной пневмонии в Китае началась в декабре с города Ухань, который 23 января власти страны перевели на карантин. По последним данным, жертвами болезни стали 304 жителя КНР.