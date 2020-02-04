В ЕАЭС вступили в силу новые правила провоза денег через границу

С 4 февраля в силу вступают новые правила провоза денег через таможенную границу Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В случае единовременного провоза более 100 тысяч долларов США одним физическим лицом необходимо будет предоставить документы, подтверждающие происхождение суммы. И предоставить их вместе с таможенной декларацией.



В качестве документов, которые могут подтвердить сведения о происхождении суммы, могут использоваться выписки из банка о снятии денежных средств со счета, получения кредита. Также можно предоставить документы, подтверждающие совершение сделок, например, наследования или дарения.

«В случае непредставления соответствующих документов перемещение через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств и (или) денежных инструментов не допускается», - сообщается на сайте Федеральной таможенной службы (ФТС).

Отмечается, что данные меры направлены на борьбу с финансированием терроризма и транспортировкой незаконно добытых средств. Нормы распространяются на страны ЕАЭС, в которые входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия.