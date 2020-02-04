В Роспотребнадзоре призвали усилить контроль на внутренних рейсах

Роспотребнадзор видит необходимость в усилении контроля на внутренних рейсах в России из-за риска распространения нового коронавируса. Об этом заявил заместитель руководителя ведомства Вячеслав Смоленский.

По его словам, ведомством проведена оценка потребностей оснащения аэропортов страны оборудованием дистанционного измерения.

Смоленский добавил, что в настоящий момент дефицита оборудования в воздушных гаванях России нет.

«Есть потребность в дополнительном контроле на внутренних рейсах», - сказал он.

Власти Китая в декабре прошлого года зафиксировали городе Ухане вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, это заболевание было выявлено еще в 23 государствах, в том числе Российской Федерации. ВОЗ вспышку признала ЧС международного масштаба. Количество зараженных новым коронавирусом в Китае составляет более 20,4 тысяч человек, свыше 420 умерли. Смертельные случаи были зафиксированы и за пределами материкового Китая.