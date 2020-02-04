В Минздраве РФ сообщили о том, что Россия готовится к масштабному распространению коронавируса на территории страны.

По словам заместителя главы Министерства здравоохранения Сергея Краевого, ведомство не может прогнозировать, каким образом инфекция будет развиваться в России. Он также добавил, что заболевание преимущественно поражает мужчин монголоидной расы.

Правительство России ранее отнесло коронавирус к опасным для окружающих заболеваниям.

Накануне премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал национальный план по борьбе с заболеванием. В числе мер - депортация зараженных иностранцев.

По данным на 4 февраля, жертвами коронавируса 2019-nCoV только в Китае стали 426 человек, число заразившихся превысило 20 тысяч человек. В России зарегистрировано два случая заболевания новым видом пневмонии. Пациенты находятся в полной изоляции и чувствуют себя хорошо. Также инфицированные есть в США, Австралии, Германии.