Опубликованы кадры предполагаемого выката самолета за пределы ВПП в Уфе

Появились кадры предполагаемого выката самолета за пределы взлетно-посадочной полосы в Уфе. О том, что воздушное судно якобы выкатилось за ВПП, ранее сообщали в СМИ. В то же время, в авиакомпании «Победа» данную информацию опровергли.

«При выполнении рейса DP436 на взлетно-посадочной полосе аэропорта Уфы самолет после начала движения на минимальной скорости сместился в правую сторону без схода с искусственного покрытия», - передает РИА Новости.

Также в пресс-службе отметили, что самолет отбуксирован на стоянку и вылетит в Москву после проведения стандартного технического регламента.

Известно, что на борту воздушного судна находилось шесть членов экипажа и 183 пассажира.