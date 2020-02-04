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Замминистра здравоохранения РФ назвал главную сложность при создании вакцины от коронавируса

Александра Арсентьева
10:30 04.02.2020
В Минздраве рассказали, что определено место для эвакуации российских граждан из Китая, где произошла вспышка заболевания.
Замминистра здравоохранения РФ назвал главную сложность при создании вакцины от коронавируса
© Фото: Евгений Епанчинцев, РИА Новости

На создание вакцины от нового типа коронавируса может уйти от 2 до 5 месяцев. Об этом на заседании комитета Государственной думы по охране здоровья заявил замглавы Минздрава Сергей Краевой.

«От 2 до 5 месяцев может уйти на создание вакцины от коронавируса. Самое сложное ее проверить. Необходим живой нативный вирус. У нас нет этого самого главного элемента. Полный цикл создания обычно занимает 3-3,5 года. Сокращенный вариант, на примере вакцины от Эболы - 1,5 года. Мы готовы это сделать. Нам только нужен живой нативный вирус», - сказал он.

В Минздраве России также рассказали, что определено место для эвакуации российских граждан из Китая, где произошла вспышка коронавируса.

В ведомстве также отметили, что в регионах страны была организована круглосуточная консультативная помощь для борьбы с заболеванием.

По последней информации, количество заразившихся коронавирусом в Китае составляет более 20,4 тысячи человек, жертвами заболевания стали 425 человек. Еще почти 150 человек заболели вне Китая, один из них погиб. Вспышку заболевания ВОЗ признала ЧС международного значения.

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