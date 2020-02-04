Бабушка Децла до сих пор не знает о смерти внука

Ирина Толмацкая, мать известного рэп-исполнителя Децла (Кирилла Толмацкого) рассказала, что бабушке до сих пор не сообщили о смерти внука.

Она пояснила, что у пожилой женщины болезнь Альцгеймера, из-за чего она плохо слышит и понимает.

«Болезнь Альцгеймера никто не отменял. Мама до сих пор не знает, что случилось с ее любимым внуком», - пояснила Ирина.

Сама Толмацкая на данный момент пишет книгу о сыне, в основе которой лежат ее воспоминания.

«Мой дневник внутри меня, вся жизнь у меня в голове. Книга, скорее всего, выйдет ко дню рождения Кирилла», - цитирует ее журнал «Стархит».

Децл скончался на 36-м году жизни из-за острой сердечной недостаточности после концерта в Ижевске 3 февраля 2019 года.