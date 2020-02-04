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Российский инвестфорум в Сочи перенесли из-за коронавируса

Светлана Головина
00:11 04.02.2020
Решение было принято председателем правительства Михаилом Мишустиным.
Российский инвестфорум в Сочи перенесли из-за коронавируса
© Фото: rusinvestforum.org

Из-за резкой вспышки нового типа коронавируса 2019-nCoV правительство России вынесло распоряжение о переносе инвестиционного форума в Сочи, который был запланирован на 12-14 февраля 2020 года. Соответствующий документ был опубликован на официальном сайте правительства.

«Организационному комитету по подготовке и проведению Российского инвестиционного форума представить предложения о сроках проведения Российского инвестиционного форума», - говорится в распоряжении.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в Китае в городе Ухань 31 декабря 2019 года. На сегодняшний день погибшими от новой болезни числятся свыше 300 человек, более 14 тысяч - заражены.

По заявлению вице-премьера Татьяны Голиковой, на территории России зафиксированы два первых случая заболевания коронавирусом  в Забайкальском крае и Тюменской области, двое заболевших - граждане Китая.

Незадолго до этого ВОЗ признала вспышку опасной инфекции чрезвычайной ситуацией международного значения.

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