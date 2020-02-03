Криворучко: спутник «Барс-М» вскоре будет передан Минобороны РФ
Ракетно-космический центр «Прогресс» завершает изготовление картографического спутника «Барс-М» по заказу Минобороны РФ, сообщил заместитель министра обороны Алексей Криворучко.
«Практически готов к передаче в войска новый спутник наблюдения и картографирования "Барс-М", разработкой которого занимается Ракетно-космический центр "Прогресс"», - сказал Криворучко.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что спутник изготовят до декабря 2019 года.
«Барс-М» - серия специализированных спутников видовой разведки, применяющихся для системы наблюдения и подробной фотосъемки земной поверхности. Разработка новой платформы оптической разведки началась в 1990-х годах, однако из-за недостатка финансирования она была свернута. В 2008 году проект был возрожден под названием «Барс-М». Первый запуск состоялся 27 февраля 2015 года со стартовой площадки 43/4 космодрома Плесецк.