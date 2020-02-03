Криворучко: спутник «Барс-М» вскоре будет передан Минобороны РФ

«Барс-М» - серия специализированных спутников видовой разведки, применяющихся для системы наблюдения и подробной фотосъемки земной поверхности. Разработка новой платформы оптической разведки началась в 1990-х годах, однако из-за недостатка финансирования она была свернута. В 2008 году проект был возрожден под названием «Барс-М». Первый запуск состоялся 27 февраля 2015 года со стартовой площадки 43/4 космодрома Плесецк.

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