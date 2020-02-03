Новый коронавирус спровоцировал обвал фондовых бирж в Китае

После новогодних праздников индексы основных фондовых бирж материкового Китая открылись снижением на фоне коронавируса. Падение цен акций стало рекордным с 2015 года. Индекс шанхайской Shanghai Composite упал на 8,13%, у SZSE Component в Шэньчжэне значение снизилось на 8,40%, следует из данных Investing.com.

Поводом для снижения показателей стало растущее число жертв из-за распространяющегося китайского коронавируса. От нового заболевания 2019-nCoV погиб 361 человек, что превысило число погибших от острого респираторного синдрома SARS в 2002-2003 годах.

Вспышка смертельного коронавируса была обнаружена 31 декабря 2019 года в городе Ухань (провинция Хубэй). По данным на третье февраля, число заболевших достигает 17 тысяч 205 человек. Вирус активно распространился по Китаю и миру: инфицированные есть в США, Австралии, Канаде, Европе, России.

Правительство России внесло коронавирус в перечень опасных болезней для окружающих. Власти России приняли меры для борьбы с распространением вируса: ограничили авиасообщение с Китаем, приостановили пассажирское железнодорожное сообщение, закрыли границы в пяти регионах на Дальнем Востоке. Кроме того, находящихся в Ухане и провинции Хубэй россиян эвакуируют.