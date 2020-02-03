В Иркутске госпитализировали прилетевших из Пекина пассажиров с подозрением на коронавирус

Четверо пассажиров, прибывшие в Иркутск рейсом из Пекина, госпитализированы в областную инфекционную больницу. Проведенная на борту самолета бесконтактным методом термометрия выявила повышенную температуру у заболевших.

«На последнем рейсе был 31 пассажир. Среди них четверо были с температурой от 37,5 до 38 градусов. Так как рейс прилетел из Китая, мы соблюдаем все превентивные меры профилактики завоза коронавирусной инфекции на территорию Иркутской области», - сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения Иркутской области Наталия Ледяева.

В министерстве здравоохранения региона отметили, что все госпитализированные находятся в отдельных боксах инфекционной больницы, все контакты изолированы.

«У всех заболевших будут взяты анализы на коронавирус, предварительный диагноз - респираторная инфекция», - отметил представитель ведомства.

По последним данным, число жертв от смертельной пневмонии достигло 361 человек и более 17 тысяч человек заражены. Заболевание активно распространяется по стране и миру, заболевшие зафиксированы в США, Таиланде, Сингапуре и Европе. Третьего февраля Минобороны России эвакуирует россиян из Китая из-за вспышки пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV. По данным посольства РФ, из 202 россиян в провинции Хубэй, с которыми удалось связаться дипломатам, готовность уехать выразили 130 человек.