Вулкан в Японии выбросил столб пепла на 7 километров: видео
По данным Национального метеорологического управления Японии, в данный момент сохраняется опасность повторной активности вулкана.
© Видео: nhk_news, Twitter © Фото: nhk_news, Twitter
В японской префектуре Кагосима произошло мощное извержение вулкана Синдакэ, сопровождающееся сильным пирокластическим потоком. Столб пепла достиг высоты семи километров.
Извержение произошло утром 3 февраля. Видео, на котором запечатлены последствия извержения вулкана, размещены японским телеканалом NHK.
По данным Национального метеорологического управления Японии, в данный момент сохраняется опасность повторной активности Синдакэ. Метеорологи порекомендовали местным жителям не приближаться к вулкану ближе, чем на два километра.