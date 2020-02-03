Тишина на федеральном уровне: в России могут принять новый закон против шумных соседей

В России могут ужесточить наказание для шумных соседей. Соответствующий проект поправок в Жилищный кодекс разрабатывается группой депутатов Государственной думы.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на члена комитета по труду и социальной политике Ольгу Павлову, изменения могут коснуться размера штрафа за шумное поведение – предполагается, что он достигнет 150 тысяч рублей. Кроме того, собственников квартир обяжут нести ответственность за своих арендаторов.

Штраф для физических лиц составит от 5 до 50 тысяч рублей. Юридические лица за нарушение заплатят от 50 до 150 тысяч. Административный штраф будет выписан собственнику квартиры в случае, если нарушение тишины произошло больше двух раз за месяц. Владельца кафе или иного предприятия, которое систематически мешает спать жильцам, могут заставить приостановить бизнес на срок до 90 дней.

Согласно проекту, нарушением тишины не будут считаться звуки, сопровождающие обычную жизнедеятельность человека. К таким относятся шаги, плач ребенка, шум воды в инженерных системах и другие.

Однако главное нововведение проекта заключается в его федеральном масштабе. В данный момент в Российской Федерации нет единой практики в отношении законов о «шумных соседях», и каждый регион использует собственные правила. Новый проект призван установить единые нормы для всей страны. Предполагается, что он будет внесен в Госдуму до конца весенней сессии.