Поезд Пекин - Москва вернулся в Россию без пассажиров из-за коронавируса

Поезд, следовавший по маршруту Пекин - Москва, третьего февраля пересек российско-китайскую границу в Забайкальском крае без пассажиров, сообщается на сайте администрации.

«С находящимися в поезде железнодорожниками проводят специальные медико-профилактические мероприятия», - говорится в сообщении.

В администрации отметили, что пассажиры могут вернуть неиспользованные билеты в отмененные поезда и беспересадочные вагоны, которые были куплены в России. При этом сборы и платы удерживаться не будут.

Накануне РЖД с 3 февраля на неопределенный срок приостановила движение пассажирских поездов в Китай. В компании отметили, что это связано с распространением нового коронавируса.

В конце прошлого года в китайском городе Ухань возникла вспышка нового типа смертельного коронавируса. Заболевание начало активно распространяться по стране и миру, в частности, в США, Таиланде, Сингапуре и Европе. По последней информации, коронавирусом заразились более 17 тыс. человек и погибли более 360.

Правительство внесло коронавирус в перечень опасных болезней для окружающих.