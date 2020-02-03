КНДР прекращает железнодорожное сообщение с Россией

Власти КНДР приняли решение закрыть железнодорожное сообщение с Россией. Это является превентивной мерой против распространения коронавируса, вспышка которого произошла в Китае.

Сообщение приостановлено с понедельника, 3 февраля. Ограничения введены на неопределенный срок и зависят от того, как будет развиваться ситуация с эпидемией. Они коснутся поездов, связывающих Пхеньян с Москвой и Хабаровском.

«Следующие в настоящее время пассажирские вагоны из Москвы до станции Туманган, расположенной на территории КНДР, в соответствии с введенными карантинными мерами уже не смогут пересечь российско-корейскую границу», - цитирует работника РЖД ТАСС.

Ранее стало известно, что РЖД полностью приостановила железнодорожное сообщение с КНР на фоне распространения смертельно опасного вируса. Решение вступило в силу в полночь на третье февраля.

Эпицентром заражения новым типом коронавируса считается многомиллионный город Ухань китайской провинции Хубэй. Сейчас оттуда идет массовая эвакуация иностранных граждан. Болезнь уже унесла жизни 305 человек, более 14 тысяч человек инфицированы.